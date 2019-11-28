Скворцова: большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов. Об этом в четверг сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на Х Всероссийском конгрессе пациентов.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания.

"Вчера я поручила Росздравнадзору - Михаил Альбертович [Мурашко] здесь присутствует - провести комплексную проверку ситуации на российском рынке. <...> Я жду окончательную картину. <...> По большинству препаратов, как мне написал Михаил Альбертович, есть от 11 до 17 аналогов, прошедших экспертизу качества, эффективности и безопасности не только на уровне регистрации, но и при выходе первых серий на рынок, и дальше выборочный контроль", - сказала она.

Скворцова добавила, что в пятницу она проведет совещание, посвященное анализу ситуации. По ее словам, там будут присутствовать главные специалисты-пульмонологи, которые занимаются темой муковисцидоза, чтобы пересмотреть детские клинические рекомендации и подготовить рекомендации для взрослых пациентов.

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.