Эксперты: пожертвования россиян на благотворительность выросли более чем на 80%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число пожертвований российским благотворительным организациям через интернет выросло более чем на 80% за год, наибольшие суммы россияне жертвуют на помощь социально уязвимым группам населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования фандрайзинговой деятельности некоммерческих организаций России компании Яндекс.Деньги и фонда "Нужна помощь", которые есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, самые большие суммы россияне жертвуют на помощь детям-сиротам, людям с инвалидностью, а также в пользу культурных, образовательных или научных проектов.

По данным на октябрь 2019 года, размер средних платежей в такие фонды составил 728 руб. и 733 руб. соответственно. Меньше всего в этот период люди переводили фондам, которые занимаются различными экологическими вопросами, например помощью животным, средняя сумма пожертвования здесь составила 423 рубля. При этом на защиту экологии и животного мира в среднем за раз стали переводить больше - платеж вырос с менее чем 300 руб. до 423. В пользу социально уязвимых групп в прошлом году переводили в среднем больше 1000 рублей - в этом году на 300 рублей меньше. Также значительно выросло число тех, кто стал поддерживать такие фонды.

В течение года на динамику платежей в пользу благотворительных фондов влияют происходящие в России события. Так, летом 2019 года росли пожертвования в организации, которые занимаются вопросами прав человека; пожары в Сибири повлияли на увеличение среднего платежа у фондов, которые занимаются вопросами экологии. В июле 2019 года средний размер пожертвования достиг 400 рублей (на 36% больше, чем в июне).

Также, по словам аналитиков, в декабре в преддверии Нового года возрастает объем пожертвований в пользу детей-сирот, людей с инвалидностью, пожилых людей.

"В прошлом году в этой категории был отмечен самый большой рост количества пожертвований - на 74% по сравнению с ноябрем. Размер среднего пожертвования составил 1312 руб. Значительно чаще в канун праздников люди жертвовали и организациям, которые занимаются вопросами медицины и здравоохранения (лечение детей, взрослых, паллиативная помощь) - число переводов выросло на 54%. Однако размер среднего платежа был незначительно выше, чем в другие месяцы, и составил 553 руб. Самый высокий рост "среднего чека" в декабре был отмечен у фондов, поддерживающих развитие культуры, образования и науки - на 31%. Хотя число пожертвований в их пользу упало в этот период на 6%", - отмечают аналитики.

Об исследовании

Исследование подготовлено совместно аналитиками Яндекс.Денег и фонда "Нужна помощь" в ходе работы над проектом "Бенчмаркингом фандрайзинговой деятельности НКО". Изучались платежи в пользу более чем 500 благотворительных организаций из следующих категорий: помощь социально уязвимым группам, медицина и здравоохранение, наука и культура, экология, права человека. Данные о платежах анализировались специалистами Яндекс.Денег и передавались фонду в агрегированном и анонимизированном виде. Учитывались платежи с октября 2018 по октябрь 2019 гг.