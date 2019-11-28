{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: пожертвования россиян на благотворительность выросли более чем на 80%

По данным исследования, самые большие суммы жители страны жертвуют на помощь детям-сиротам, людям с инвалидностью, а также в пользу культурных, образовательных или научных проектов
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число пожертвований российским благотворительным организациям через интернет выросло более чем на 80% за год, наибольшие суммы россияне жертвуют на помощь социально уязвимым группам населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования фандрайзинговой деятельности некоммерческих организаций России компании Яндекс.Деньги и фонда "Нужна помощь", которые есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, самые большие суммы россияне жертвуют на помощь детям-сиротам, людям с инвалидностью, а также в пользу культурных, образовательных или научных проектов.

По данным на октябрь 2019 года, размер средних платежей в такие фонды составил 728 руб. и 733 руб. соответственно. Меньше всего в этот период люди переводили фондам, которые занимаются различными экологическими вопросами, например помощью животным, средняя сумма пожертвования здесь составила 423 рубля. При этом на защиту экологии и животного мира в среднем за раз стали переводить больше - платеж вырос с менее чем 300 руб. до 423. В пользу социально уязвимых групп в прошлом году переводили в среднем больше 1000 рублей - в этом году на 300 рублей меньше. Также значительно выросло число тех, кто стал поддерживать такие фонды.

В течение года на динамику платежей в пользу благотворительных фондов влияют происходящие в России события. Так, летом 2019 года росли пожертвования в организации, которые занимаются вопросами прав человека; пожары в Сибири повлияли на увеличение среднего платежа у фондов, которые занимаются вопросами экологии. В июле 2019 года средний размер пожертвования достиг 400 рублей (на 36% больше, чем в июне).

Также, по словам аналитиков, в декабре в преддверии Нового года возрастает объем пожертвований в пользу детей-сирот, людей с инвалидностью, пожилых людей.

"В прошлом году в этой категории был отмечен самый большой рост количества пожертвований - на 74% по сравнению с ноябрем. Размер среднего пожертвования составил 1312 руб. Значительно чаще в канун праздников люди жертвовали и организациям, которые занимаются вопросами медицины и здравоохранения (лечение детей, взрослых, паллиативная помощь) - число переводов выросло на 54%. Однако размер среднего платежа был незначительно выше, чем в другие месяцы, и составил 553 руб. Самый высокий рост "среднего чека" в декабре был отмечен у фондов, поддерживающих развитие культуры, образования и науки - на 31%. Хотя число пожертвований в их пользу упало в этот период на 6%", - отмечают аналитики.

Об исследовании

Исследование подготовлено совместно аналитиками Яндекс.Денег и фонда "Нужна помощь" в ходе работы над проектом "Бенчмаркингом фандрайзинговой деятельности НКО". Изучались платежи в пользу более чем 500 благотворительных организаций из следующих категорий: помощь социально уязвимым группам, медицина и здравоохранение, наука и культура, экология, права человека. Данные о платежах анализировались специалистами Яндекс.Денег и передавались фонду в агрегированном и анонимизированном виде. Учитывались платежи с октября 2018 по октябрь 2019 гг.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Санкции в отношении России
Эксперты: санкции Киева против работающих в Крыму археологов лишены смысла
Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко добавил, что развитие полуострова продолжается, идут стройки, поэтому работы археологам прибавляется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС