Скворцова: переход на лекарственное страхование потребует дополнительных ресурсов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Реализация перехода от системы льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования - полного или частичного возмещения стоимости лекарств государством - потребует дополнительных ресурсов. Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Х Всероссийском конгрессе пациентов.

Как отмечала министр ранее, главным условием для полноценного перехода на формат лекарственного страхования является введение во всех регионах РФ цифровых систем по отслеживанию наличия препаратов в аптеках и медучреждениях, а также системы электронных рецептов. По ее словам, такой формат поможет существенно увеличить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства.

"Эта система в ряде стран называется системой лекарственного страхования. У нас есть план перехода к этой системе, он займет от двух до трех лет <...> Здесь, безусловно, потребуются дополнительные ресурсы, и это не маленькие ресурсы, они должны быть обоснованы отдельно, они будут доложены в правительство и президенту РФ. У нас есть определенный люфт, два-три года, когда все эти необходимые расчеты должны быть проведены", - сказала Скворцова.

Первым шагом в решении проблемы, по словам министра, является создание единого регистра действующих льготников, "и это сделано, сделан законопроект, который сейчас находится в правительстве РФ". "Мы надеемся, что принятие этого закона поможет избежать дублирования в обеспечении льготников лекарствами, и тут мы должны с вами понимать, как раз и вскроется этот момент, труднорегулируемый пока", - отметила министр.

Она подчеркнула, что всего 19% населения страны отнесено к тем или иным льготным категориям. Переход на систему лекарственного страхования позволит увеличить охват, тем самым большая часть населения сможет получить помощь в лекарственном обеспечении в амбулаторных условиях.