Куртку с "Подсолнухами" от Ива Сен-Лорана продали на аукционе за €382 тыс.

По данным агентства, лот, который изначально оценивался от €80 тыс. до €120 тыс., приобрела Национальная галерея Виктории города Мельбурн. Куртку украшает орнамент, созданный по мотивам одной из картин цикла "Подсолнухи" знаменитого нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890).

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Женская куртка из коллекции известного французского кутюрье Ива Сен-Лорана (1936-2008), посвященной великим художникам, продана за €382 тыс. на торгах аукционного дома Christie's, которые прошли в среду в Париже. Как сообщает агентство France Presse , сумма, заплаченная покупателем, является рекордной для вещей этого модельера.

Этот и другие предметы гардероба впервые были представлены во время показа коллекции сезона весна-лето 1988 года. Сам Ив Сен-Лоран говорил, что идея его работы заключается не в сравнении "себя с мастерами, а в том, чтобы максимально приблизиться к ним и почерпнуть пользу от их гения".

На том показе, посвященном великим художникам, маэстро использовал сразу две работы Ван Гога - "Подсолнухи" и "Ирисы". Обе они считаются самыми дорогими произведениями Ван Гога. Картина с изображенными на ней подсолнухами в вазе была продана на аукционе Christie's в Лондоне за баснословную по тем временам сумму - £29 млн ($71,8 млн по курсу на тот момент).

На парижском аукционе был представлен один из четырех экземпляров наряда. Оригинальная версия, использованная на показе, хранится в музее Ива Сен-Лорана. На создание той куртки, украшенной стеклянными бусами, блестками и лентами, мастеру потребовалось 600 часов. Агентство напоминает, что в январе этого года костюм с орнаментом по мотивам ван-гоговских ирисов, созданный для бизнес-вуман из Ливана, был продан за €175 тыс.

Всемирно известный художник Винсент Ван Гог является автором картин "Мост через Сену", "Ночное кафе", "Дорога с кипарисами и звездами", "Звездная ночь" и других произведений. За десять с небольшим лет он нарисовал более 2 тыс. картин. Среди них - портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты, полотна с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. Работы Ван Гога считаются одними из самых дорогих в мире.