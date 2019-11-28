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Куртку с "Подсолнухами" от Ива Сен-Лорана продали на аукционе за €382 тыс.

Этот и другие предметы гардероба впервые были представлены во время показа коллекции сезона весна-лето 1988 года

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Женская куртка из коллекции известного французского кутюрье Ива Сен-Лорана (1936-2008), посвященной великим художникам, продана за €382 тыс. на торгах аукционного дома Christie's, которые прошли в среду в Париже. Как сообщает агентство France Presse, сумма, заплаченная покупателем, является рекордной для вещей этого модельера.

По данным агентства, лот, который изначально оценивался от €80 тыс. до €120 тыс., приобрела Национальная галерея Виктории города Мельбурн. Куртку украшает орнамент, созданный по мотивам одной из картин цикла "Подсолнухи" знаменитого нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890).

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Yves Saint Laurent created this ‘Sunflowers’ jacket in homage to Van Gogh as part of his Spring-Summer 1988 collection.⠀ .⠀ The bright yellow and orange garment, lined with satin and yellow silk, is made out of yellow organza, entirely embroidered with glass beads, sequins, ribbons and pearls.⠀ .⠀ It is thought to have taken haute couture embroiderers at Maison Lesage, one of the greatest embroidery houses in the world, more than 600 hours to stitch by hand.⠀ .⠀ The jacket will be on view at Christie’s in Paris, 23-27 November.⠀ .⠀ An exceptional ‘Sunflowers’ jacket embroidered by Lesage, with green silk skirt. In tribute to Vincent Van Gogh. Estimate: €80,000-120,000.⠀ .⠀ The Exceptional Sale – 27 November at Christie’s Paris.⠀ .⠀ @christiesparis #yvessaintlaurent #sunflowers #jacket #vangogh #springsummer #lesage #fashion #exceptional

Публикация от Christie's (@christiesinc)

Этот и другие предметы гардероба впервые были представлены во время показа коллекции сезона весна-лето 1988 года. Сам Ив Сен-Лоран говорил, что идея его работы заключается не в сравнении "себя с мастерами, а в том, чтобы максимально приблизиться к ним и почерпнуть пользу от их гения".

На том показе, посвященном великим художникам, маэстро использовал сразу две работы Ван Гога - "Подсолнухи" и "Ирисы". Обе они считаются самыми дорогими произведениями Ван Гога. Картина с изображенными на ней подсолнухами в вазе была продана на аукционе Christie's в Лондоне за баснословную по тем временам сумму - £29 млн ($71,8 млн по курсу на тот момент).

На парижском аукционе был представлен один из четырех экземпляров наряда. Оригинальная версия, использованная на показе, хранится в музее Ива Сен-Лорана. На создание той куртки, украшенной стеклянными бусами, блестками и лентами, мастеру потребовалось 600 часов. Агентство напоминает, что в январе этого года костюм с орнаментом по мотивам ван-гоговских ирисов, созданный для бизнес-вуман из Ливана, был продан за €175 тыс.

Всемирно известный художник Винсент Ван Гог является автором картин "Мост через Сену", "Ночное кафе", "Дорога с кипарисами и звездами", "Звездная ночь" и других произведений. За десять с небольшим лет он нарисовал более 2 тыс. картин. Среди них - портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты, полотна с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. Работы Ван Гога считаются одними из самых дорогих в мире.

Теги
АвстралияЛиванФранция
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