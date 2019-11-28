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"Лукойл-Коми" окажет помощь пострадавшим при пожаре в шахте и их семьям

Возгорание в шахте тушат уже четвертый день

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Лукойл-Коми", в чьем производственном подразделении "Яреганефть" четвертый день тушат пожар в шахте, окажет помощь пострадавшим и их семьям. Об этом сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

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"Силами военизированного горноспасательного отряда при содействии сотрудников предприятия возгорание локализовано, применяются меры по его ликвидации. Ведется поиск двух сотрудников подрядной организации, находившихся в шахте в момент начала задымления. Государственным органам оказывается максимальная помощь, как в работе оперативного штаба и экстренных служб, так и в выяснении причин случившегося. Пострадавшим и их семьям будет оказана помощь", - говорится в сообщении.

Какую конкретно помощь окажут пострадавшим, будет определено в ближайшие дни, уточнили ТАСС на предприятии.

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