В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

ИЖЕВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии запретили продажу безалкогольных тонизирующих напитков - энергетиков несовершеннолетним. На сессии местного парламента в четверг депутаты единогласно поддержали поправки в региональный закон "Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений".

"Чем опасны энергетические напитки для несовершеннолетних? В первую очередь, в их неконтролируемом употреблении. В состав этих напитков входит кофеин, как основное стимулирующее средство, красители, консерванты и еще много разных веществ, которые по исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) превышают по норме кофеина суточную норму, поэтому применение этих напитков вызывает зависимость, подобно алкогольной зависимости", - сказала журналистам заместитель председателя Госсовета региона Надежда Михайлова.

Закон предполагает также запрет продажи энергетиков в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в торговых автоматах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Штрафы за нарушение для граждан составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей. Михайлова отметила, что соответствующего федерального законодательства по этому вопросу нет, однако во многих регионах страны уже действуют подобные запреты.

"Тот факт, что тонизирующие безалкогольные напитки проходят процедуру стандартизации и сертификации на территории Российской Федерации и считаются пригодными к употреблению, не может служить основанием для признания их безопасными для лиц, не достигших совершеннолетия", - считает Михайлова.

Ранее парламентарии республики проголосовали за проект постановления, согласно которому предлагается внести в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), позволяющие штрафовать родителей за употребление детьми алкоголя и курение.