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Авиарейсы в воронежском аэропорту задержали из-за ледяного дождя

Задерживаются самолеты до Москвы и Якутска

ВОРОНЕЖ. 28 ноября. /ТАСС/. Ледяной дождь стал причиной задержки рейсов в аэропорту Воронежа. Об этом в четверг сообщила ТАСС представитель справочной служба аэропорта Воронежа.

"В Воронеже ледяной дождь, из-за него задерживается на шесть часов вылет двух самолетов в Москву и на два часа задерживается самолет в Якутск", - сказала собеседница агентства.

По информации табло Воронежского аэропорта, рейс из Воронежа в Домодедово задержали на вылет с 10:20 мск до 16:20 мск, а из Воронежа в Шереметьево - с 11:10 мск до 16:00 мск. Авиарейс из Воронежа в Якутск задерживается на вылет с 15:50 мск до 17:40 мск.

Теги
РоссияВоронежская область
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