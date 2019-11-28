В Карачаево-Черкесии запретили продажу снюсов несовершеннолетним

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Народное собрание Карачаево-Черкесии (КЧР) приняло во втором, окончательном чтении законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции, в том числе снюсов, передает корреспондент ТАСС.

"Федеральным законом об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака установлен запрет [на продажу табачной продукции несовершеннолетним]. Однако производители табачных изделий нашли лазейку в этом законе и теперь они производят так называемые никотиносодержащие смеси в виде мармелада, конфет. <...> Мы предлагаем внести в статью 1 [регионального закона об ограничении на территории КЧР розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина] понятие "никотиносодержащая продукция", запретить несовершеннолетним ее продажу. Пока ни в одном субъекте такого закона не принято", - сказал, представляя законопроект, депутат Владимир Умалатов.

В апреле 2019 года в КЧР был принят закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Согласно закону, штрафы за торговлю ими для физических лиц составляют от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тыс., юридических - от 30 до 50 тыс.

Умалатов пояснил, что в одной пачке никотиносодержащей продукции находится никотина чуть больше, чем в трех пачках сигарет. Никотин попадает через слизистую сразу в кровь, в РФ зарегистрированы и смертельные случаи. Депутаты приняли закон единогласно.

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году рекомендовала запретить использование некурительного бездымного табака в тех странах, где он пока не является распространенным. В странах Евросоюза продажа и производство любого жевательного табака, кроме классического, запрещены с 2001 года.