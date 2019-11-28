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Роспотребнадзор усилил меры пропуска граждан через границу России в связи с чумой в Китае

В ведомстве также просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор принял дополнительные меры в зонах пропуска китайских граждан через российскую границу в связи с тем, что в Китае был зарегистрирован четвертый случай чумы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По информации от 27.11.2019 Комитета по здравоохранению автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики (КНР), на территории Маньчжурского природного очага чумы на фоне разлитой эпизоотии среди основного носителя инфекции - песчанок, зарегистрирован 4-й случай чумы среди местного населения. <...> Роспотребнадзором приняты дополнительные меры в пунктах пропуска через государственную границу по снижению рисков заноса инфекции на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больной был госпитализирован в общественный госпиталь Сыцзыванци с диагнозом "бубонная чума". Местные органы здравоохранения стараются не допустить распространения инфекции.

"Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок и предлагает обращаться на сайт Роспотребнадзора при необходимости дополнительных разъяснений", - добавили в пресс-службе.

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