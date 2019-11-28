Организаторы "Евровидения-2020" представили логотип конкурса

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Организаторы "Евровидения-2020" представили в четверг логотип конкурса, который пройдет в Роттердаме. Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии.

"Логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он достаточно яркий и праздничный и, что немаловажно, широко применимый, - заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. - По случайному совпадению, на первом "Евровидении" в Швейцарии в 1956 году первым выступал представитель Нидерландов, поэтому временная шкала [круга] начинается с цветов голландского флага".

"Мы крайне удовлетворены логотипом для "Евровидения-2020", который в совершенстве отражает 65 лет наследия, - отметил, со своей стороны, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд. - Эффектный дизайн также олицетворяет современные ценности мероприятия, такие как разнообразие и инклюзивность, и прекрасно дополняет слоган этого года, который звучит как "Откройся".

Право на проведение "Евровидения" в 2020 году Нидерланды получили после того, как в этом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. В борьбе за право принимать мероприятие победил Роттердам.

Нидерланды являются одной из семи стран - участниц первого "Евровидения", состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.