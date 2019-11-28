{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Организаторы "Евровидения-2020" представили логотип конкурса

Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Организаторы "Евровидения-2020" представили в четверг логотип конкурса, который пройдет в Роттердаме. Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии.

"Логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он достаточно яркий и праздничный и, что немаловажно, широко применимый, - заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. - По случайному совпадению, на первом "Евровидении" в Швейцарии в 1956 году первым выступал представитель Нидерландов, поэтому временная шкала [круга] начинается с цветов голландского флага".

"Мы крайне удовлетворены логотипом для "Евровидения-2020", который в совершенстве отражает 65 лет наследия, - отметил, со своей стороны, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд. - Эффектный дизайн также олицетворяет современные ценности мероприятия, такие как разнообразие и инклюзивность, и прекрасно дополняет слоган этого года, который звучит как "Откройся".

Право на проведение "Евровидения" в 2020 году Нидерланды получили после того, как в этом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. В борьбе за право принимать мероприятие победил Роттердам.

Нидерланды являются одной из семи стран - участниц первого "Евровидения", состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.

Теги
НидерландыШвейцария
Реклама на ТАСС
Роспотребнадзор усилил меры пропуска граждан через границу России в связи с чумой в Китае
В ведомстве также просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС