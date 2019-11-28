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Оставленную в коляске в Волгограде девочку выписали из больницы

Ребенка передали отцу

ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Новорожденную девочку, оставленную матерью в коляске возле поликлиники в Волгограде, выписали из больницы и передана отцу. Сейчас семья находится под наблюдением. Об этом в четверг сообщили ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

31 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Волгограде обнаружили коляску, в которой находилась новорожденная девочка. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Мать ребенка, ранее неоднократно судимую местную жительницу, задержали. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"После этого девочка находилась в больнице, сейчас она выписана, ее забрал отец. Разрешение на это дала опека, так как он через суд установил свое отцовство",- сказала Болдырева.

Детский омбудсмен региона уточнила, что семья находится под наблюдением органов опеки и участковой поликлиники. Информации о ненадлежащих условиях не поступало.

Теги
РоссияВолгоградская область
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