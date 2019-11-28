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Новые школьные стандарты будут внедрять поэтапно с 2021 до 2024 года

В Минпросвещения планируют провести комплексный анализ готовности к их введению на региональном и муниципальном уровнях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования будут внедряться в России поэтапно до 2024 года. Это следует из презентации, представленной в четверг на заседании совета Министерства просвещения РФ по этим стандартам.

"Поэтапное введение обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования начиная с 2021-2022 учебного года, переход на ФГОС до 2024 года", - говорится в презентации.

Отмечается, что в первой половине 2020 года будет проведен комплексный анализ готовности к введению стандартов на региональном и муниципальном уровнях.

Проекты обновленных стандартов были опубликованы весной для общественного и профессионального обсуждения. В сентябре Комитет гражданских инициатив и ряд экспертов в сфере образования предложили наложить мораторий на внедрение новых ФГОС, критикуя их, в частности, за архаичность. Как заявил ТАСС академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, изложенные в стандартах предложения носят имитационный характер и снижают конкурентоспособность учебных материалов. В Минпросвещения говорили, что конкретизация ФГОС сделает работу педагогов более прозрачной и понятной со стороны.

В середине ноября доработанные проекты стандартов разместили для экспертного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

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