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Суд увеличил сумму компенсации для экс-супруги футболиста Глушакова до 42 млн рублей

Ее адвокат намерен добиваться учета всех выведенных игроком денег

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд частично удовлетворил жалобу экс-супруги футболиста Дениса Глушакова и на 32 млн рублей увеличил сумму компенсации в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат бывшей супруги спортсмена Сергей Жорин.

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"Апелляционная инстанция Московского городского суда частично удовлетворила нашу жалобу и увеличила сумму компенсации в рамках бракоразводного процесса моей доверительницы с Глушаковым с 10 млн рублей до 42 млн рублей", - сказал защитник.

При этом Жорин отметил, что обжалует это решение в кассационной инстанции. "Первая инстанция по каким-то причинам, несмотря на ответы банков и представленные доказательства, вообще не увидела выведенные Глушаковым деньги. Апелляционная инстанция уже увидела, но не все, поэтому мы решение сегодняшнее приветствуем, но вместе с тем будем добиваться учета всех выведенных футболистом денег в кассации", - сказал он.

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