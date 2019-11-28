Суд увеличил сумму компенсации для экс-супруги футболиста Глушакова до 42 млн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд частично удовлетворил жалобу экс-супруги футболиста Дениса Глушакова и на 32 млн рублей увеличил сумму компенсации в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат бывшей супруги спортсмена Сергей Жорин.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда частично удовлетворила нашу жалобу и увеличила сумму компенсации в рамках бракоразводного процесса моей доверительницы с Глушаковым с 10 млн рублей до 42 млн рублей", - сказал защитник.

При этом Жорин отметил, что обжалует это решение в кассационной инстанции. "Первая инстанция по каким-то причинам, несмотря на ответы банков и представленные доказательства, вообще не увидела выведенные Глушаковым деньги. Апелляционная инстанция уже увидела, но не все, поэтому мы решение сегодняшнее приветствуем, но вместе с тем будем добиваться учета всех выведенных футболистом денег в кассации", - сказал он.