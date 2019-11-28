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Исключенный из ФЦП интернат в Суоярви построят по новой программе развития Карелии

Это позволило увеличить сумму финансирования строительства интерната с 700 млн рублей до 2 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии включили строительство психоневрологического интерната [ПНИ] на 450 мест в городе Суоярви в программу социально-экономического развития региона, исключив объект из федеральной целевой программы (ФЦП), приуроченной к столетию республики. Об этом сообщил в четверг во время заседания Законодательного собрания Карелии министр экономического развития региона Павел Буренков.

Индивидуальные стратегии развития для 10 регионов, в том числе Карелии, с низким уровнем социально-экономического развития разрабатываются при правительстве РФ. По словам вице-премьера Виталия Мутко, дополнительное финансирование на решение наиболее острых проблем для этих 10 российских регионов предварительно составит 100 млрд рублей в течение пяти лет.

"Это мероприятие [строительство ПНИ] было включено в так называемый план социально-экономического развития Республики Карелия с увеличением финансирования с 700 млн рублей, которые были предусмотрены в рамках ФЦП, до 2 млрд рублей", - сказал Буренков. По его словам, в республике ждут, что новая программа будет утверждена на федеральном уровне уже на следующей неделе.

Исключить строительство ПНИ в Суоярви из федеральной целевой программы к столетию Карелии пришлось из-за сильного удорожания объекта после подготовки проектно-сметной документации. Предельное финансирование всей ФЦП не превышает 3 млрд рублей, в то время, как один интернат потребовал бы двух третей от этой суммы. Всего из программы планируется исключить девять объектов. Помимо суоярвского интерната, это все объекты газоснабжения, взлетно-посадочная полоса в Костомукше и одно из мостовых сооружений на территории республики.

"С учетом необходимости сохранения предельного объема финансирования на мероприятия ФЦП в объеме не более 3 млрд рублей. Нами в проекте постановления правительства РФ было решено оставить такие объекты, как реконструкций Краеведческого [Национального] музея, взлетно-посадочная площадка в Сортавале и причальная стенка в [поселке] Стеклянном. На сегодня завершается процедура согласования [проекта постановления изменений, вносимых в ФЦП] на уровне правительства РФ", - отметил Буренков.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд руб. из федерального бюджета и 631,6 млн руб. - из республиканского.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияКарелия
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