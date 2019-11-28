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"Умные" посты будут управлять автоматикой на ж/д станциях у Крымского моста

Кроме того, станции у моста оснастят антискользящим покрытием и подъемниками для инвалидов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Станции в Тамани и Керчи, через которые поезда будут проходить в Крым, оборудованы "умными" постами, отвечающими за работу автоматических систем, сообщили журналистам в инфоцентре Крымского моста.

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"На двух берегах Керченского пролива оборудуют посты электрической централизации - главные объекты на станциях Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная Новый парк. Здания построены, сейчас в технических помещениях идут пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на посту на керченском берегу установлены микропроцессоры, интеллектуальные контроллеры, путевые приемники и другие устройства. В целом - более 2 тыс. единиц оборудования. Этот "умный" центр отвечает за работу 18 стрелочных переводов, 26 сигнальных светофоров, 62 рельсовых цепей в парке путей станции Керчь-Южная Новый парк. Автоматика позволит избежать, например, случайного перевода стрелок и отправления поезда на занятый путь.

Пост будет контролировать график движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал на мосту и подходе со стороны Крымского полуострова. На двухпутной железной дороге через Керченский пролив установлено 158 путевых ящиков с оборудованием, уложено более 500 км линий связи и сигнализации, централизации и блокировки. Коммуникация устройств на мосту с автоматикой станции и локомотивов позволит по сигналу снизить или увеличить скорость поезда, выполнить торможение. Также пост электрической централизации будет оборудован на краснодарской стороне пролива - в Тамани.

В инфоцентре добавили, что станции у Крымского моста оснастят антискользящим покрытием и подъемниками для инвалидов.

"Станция Керчь-Южная Новый парк расположена в трех километрах от пролива. Выполняется благоустройство платформ: на бетонную поверхность наносится антискользящее покрытие с тактильными наземными указателями для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Над перронами формируются навесы для защиты от атмосферных осадков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на станции завершается устройство путей - это почти 10 км звеньев из шпал и рельсов, 19 тысяч кубометров щебеночного балласта. Идет настройка светофоров и стрелочных переводов. "Через Керчь-Южную будут проходить поезда ближнего и дальнего следования вглубь полуострова и в обратном направлении - в Краснодарский край и другие регионы. С полным вводом станционного комплекса у жителей Керчи появится более удобный способ отправиться в любую точку страны", - отметили в инфоцентре.

Отмечается, что станция Тамань-Пассажирская, которая расположена на другом берегу пролива в 7 км от моста, будет отвечать за организацию перевозок пассажиров из станиц и поселков на Таманском полуострове. Здесь возведен комплекс объектов, в том числе пост электрической централизации, приемоотправочные пути с двумя перронами, одноэтажный вокзал на 50 пассажиров. Входная группа оснащена оборудованием для досмотра и проверки багажа.

"Для доступа пассажиров на платформы построен пешеходный тоннель. <…> Для выхода на платформы выполнено два лестничных схода, оборудованных подъемниками для пассажиров с ограниченными возможностями. К зданию вокзала - композиционному центру железнодорожного узла - примыкает площадь. На ее территории проведено озеленение и благоустройство, рядом оборудованы места для остановки общественного транспорта и такси, а также парковка для кратковременной стоянки легковых автомобилей", - добавили в инфоцентре.

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