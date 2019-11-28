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"ВКонтакте" упростила принцип верификации страниц

Чтобы пройти проверку, владельцу страницы достаточно доказать известность на уровне города или приложить документы, подтверждающие связь бизнеса и страницы

"ВКонтакте" объявила об изменении системы верификации профилей и сообществ. Получить отметку (галочку) об успешном прохождении проверки сможет больше талантливых авторов, представителей бизнеса и лидеров мнений, сообщила пресс-служба соцсети.

"Отметка о прохождении верификации перестает быть символом особой популярности. Она лишь означает, что страницу ведут настоящие представители, а не фанаты или злоумышленники", - говорится в сообщении.

Чтобы пройти проверку, владельцу страницы достаточно доказать известность на уровне города или приложить документы, подтверждающие связь бизнеса и страницы.

Заполнить и отправить заявку на верификацию можно в настройках профиля или сообщества. Подтвержденные страницы будут отображаться выше в поисковой выдаче "ВКонтакте", что позволит быстрее их находить.

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