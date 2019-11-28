Аксенов: реставрация культурных объектов в Крыму продолжится, несмотря на санкции Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Реставрация культурных объектов и развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса в Крыму будут продолжаться, несмотря на новые санкции, которые ввела Украина. Об этом сообщил в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Власти Украины 27 ноября ввели санкции против компаний, "привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия" полуострова, а также за "уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия". Под ограничительные меры попали также компании, осуществляющие теле- и радиовещание в Крыму, и поставщики материалов для российской оборонной промышленности. Конкретные юридические лица и применяемые к ним санкции названы не были.

"Для начала - о "разрушении" объектов культурного наследия: на реставрацию только одного такого объекта - Ханского дворца в Бахчисарае запланировано более 2 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы социального и экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года. Так что будем и дальше реставрировать, строить, вещать и развивать предприятия оборонно-промышленного комплекса", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что в 2019 году более 1 млн украинских туристов посетили полуостров. "Приезжая в Крым, люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике и к санкциям", - добавил Аксенов.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума. Начиная с 2015 года, Украина неоднократно вводила санкции против российских физических и юридических лиц, которые, по мнению Киева, наносят ущерб ее интересам. Как правило, они подразумевают запрет на въезд в страну, блокировку активов и приостановку выполнения экономических обязательств, запрет на кредиты и так далее.