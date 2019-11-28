В Москве из нескольких аптек изъято более 4 тыс. единиц наркосодержащих лекарств

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские выявили на северо-западе Москвы несколько аптек, осуществляющих безрецептурный отпуск в том числе наркосодержащих лекарств. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, всего из оборота изъято более 4 тыс. единиц лекарственных препаратов.

По данным главка, в полицию поступило обращение от граждан, которые были обеспокоены скоплением наркозависимых лиц около аптек, расположенных в Северо-Западном округе столицы. "В ходе проверки четырех аптечных пунктов установлено, что их сотрудники реализовывали гражданам лекарственные препараты без рецепта и кассового чека. Также выявлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, таких как "Лирика", "Тропикамид", "Залдиар", а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных средств. Из оборота изъято 716 флаконов лекарственного препарата "Тропикамид", 86 флаконов "Мидриацила", 1666 капсул препарата "Лирика", 924 капсулы "Прегабалина", 710 капсул "Залдиара", 250 таблеток "Баклосана" и препараты "Коделанов", "Терпинкод", "Коделак", "Цикломед", "Пенталгин-Н", "Нурофен Плюс", "Седальгин Нео", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении каждого юридического лица по статье 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)"), в рамках которых проводятся административные расследования. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.