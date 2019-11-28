Госдума не успеет рассмотреть законопроект о переносе выходного на 31 декабря в 2019 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума не успеет в 2019 году рассмотреть законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, однако в 2020 году эту идею можно обсудить, так как в ней есть "рациональное зерно". Об этом журналистам в четверг заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Поскольку трудовое законодательство находится в совместном ведении федеральной и региональной властей, то на процедуру рассмотрения Государственной думой законопроекта о внесении изменений в ТК РФ (Трудовой кодекс) уйдет больше месяца", - пояснил Крашенинников. Он уточнил, что на предварительную рассылку законопроекта Госдумой в федеральные и региональные органы власти для получения отзывов, предложений и замечаний отводится месяц, после чего может состояться первое чтение. "Такой законодательный путь решения может установить новый выходной день только со следующего 2020 года", - добавил депутат.

"Второй вариант - не увеличивая количества выходных, правительство РФ может издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года", - продолжил Крашенинников.

В целом, по его словам, предложение о переносе выходного на 31 декабря "имеет рациональное зерно, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам".

Глава комитета отметил, что сейчас "руководство организаций вправе самостоятельно урегулировать вопрос о введении дополнительного выходного дня для своих работников - путем издания локального нормативного акта". "Согласно разъяснениям Роструда, предоставленный таким образом выходной день подлежит оплате. Кроме того, работники могут продлить свои новогодние каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв отгул", - резюмировал Крашенинников.