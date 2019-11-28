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Рошаль: врачи нуждаются в том же уровне законодательной защиты, что полицейские и судьи

Он также добавил, что врач не должен сидеть в тюрьме за совершение неумышленных ошибок

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Врачебное сообщество нуждается в том же уровне защиты на законодательном уровне, что и сотрудники полиции, и судьи. Об этом заявил детский доктор мира, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в эфире телеканала "Россия-24", комментируя нападение на врача детской областной больницы в Пскове 25 ноября, которое совершил мужчина, обвинивший медика в совершении врачебной ошибки.

"Врачебное сообщество беззащитно абсолютно сегодня. Законодательно надо решать вопросы. Надо врачей приравнять к полицейским, к судьям и к другим, нападение на которых карается. Сейчас дума приняла закон, который в какой-то степени решает эту проблему, но еще не полностью. Я понимаю этого отца, который потерял ребенка. <...> Но я сомневаюсь, что врачи хотели, чтобы ребенка не стало", - сказал он.

Рошаль также добавил, что врач не должен сидеть в тюрьме за совершение неумышленных ошибок. "Никто не хочет причинить больному неприятность. А если это связано с неумением врача, я обращаюсь к государству - почему такого доктора допустили к работе?", - сказал Рошаль отметив, что необходимо ужесточить допуск к профессии и проводить обязательную аккредитацию после получения диплома о медицинском образовании.

Нападение на врача детской областной больницы произошло 25 ноября в здании лечебного учреждения. Было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК "Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности". По данным следователей, врач получила ножевое ранение.

Теги
РоссияРошаль, Леонид Михайлович
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