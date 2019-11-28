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В Волгограде улице присвоили имя дважды Героя Советского Союза генерала армии Иссы Плиева

Инициатива присвоения имени Плиева улице в Волгограде принадлежит осетинской диаспоре города

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Имя дважды Героя Советского Союза генерала армии, уроженца Северной Осетии Иссы Плиева присвоили улице в Волгограде. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета ветеранов в Северной Осетии, генерал-майор авиации Руслан Бедоев.

"В Волгограде новой застраиваемой улице присвоили имя нашего выдающегося земляка, дважды Героя Советского Союза генерала армии Иссы Плиева. Теперь люди, которые будут проживать там, узнают о его подвигах, о том, что он воевал за их город, который назывался Сталинградом", - сказал Бедоев.

Инициатива присвоения имени Плиева улице в Волгограде принадлежит осетинской диаспоре города. В перспективе планируется направить обращение к властям города с просьбой назвать улицу именем генерал-майора артиллерии, Героя Советского Союза, уроженца Северной Осетии Казбека Карсанова.

Генерал армии Исса Плиев - дважды Герой Советского Союза - родился в 1903 году в селении Старый Батако в нынешнем Правобережном районе Северной Осетии. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За форсирование реки Южный Буг, в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву было присвоено звание Героя Советского Союза; за успехи в разгроме Квантунской армии стал дважды Героем Советского Союза. Во время Карибского кризиса, с июля 1962 года по май 1963 года, командовал группой советских войск на Кубе в ходе секретной операции "Анадырь".

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