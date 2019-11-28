ТАСС в октябре стал самым цитируемым российским СМИ по версии "Медиалогии"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым СМИ среди российских информационных агентств в октябре 2019 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о прорыве дамбы в Красноярском крае, о встрече президента России Владимира Путина со своим с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, об операции "Источник мира", проводимой турецкими военными в Сирии", - говорится в сообщении.

Индекс цитируемости ТАСС - 14760,76, за ним следует РИА Новости - 14027,46 и агентство "Интерфакс" - 4959,96. Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом 3618,10, на второй позиции - "Коммерсантъ" (2981,10), на третьей - "Ведомости" (1573,06).

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 52 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.