{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС в октябре стал самым цитируемым российским СМИ по версии "Медиалогии"

Следом идут РИА Новости и "Интерфакс"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым СМИ среди российских информационных агентств в октябре 2019 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о прорыве дамбы в Красноярском крае, о встрече президента России Владимира Путина со своим с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, об операции "Источник мира", проводимой турецкими военными в Сирии", - говорится в сообщении.

Индекс цитируемости ТАСС - 14760,76, за ним следует РИА Новости - 14027,46 и агентство "Интерфакс" - 4959,96. Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом 3618,10, на второй позиции - "Коммерсантъ" (2981,10), на третьей - "Ведомости" (1573,06).

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 52 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.

Реклама на ТАСС
СК начал проверку из-за смерти девочки, ожидавшей операцию по пересадке почки
Операцию пришлось отменить из-за увольнения врача-трансплантолога Михаила Каабака
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС