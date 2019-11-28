СК начал проверку из-за смерти девочки, ожидавшей операцию по пересадке почки

ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Волгоградской области организовали проверку в связи со смертью годовалой девочки с редким заболеванием почек, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее telegram-канал Mash написал, что девочка ожидала операцию по пересадке почки, которая должна была пройти в октябре в Москве у врача-трансплантолога Михаила Каабака, но была отменена. В середине ноября сообщалось, что Каабаку не продлили трудовой договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД), что вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях.

"Проводится проверка по факту смерти ребенка", - сказали в пресс-службе.