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СК начал проверку из-за смерти девочки, ожидавшей операцию по пересадке почки

Операцию пришлось отменить из-за увольнения врача-трансплантолога Михаила Каабака

ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Волгоградской области организовали проверку в связи со смертью годовалой девочки с редким заболеванием почек, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Ранее telegram-канал Mash написал, что девочка ожидала операцию по пересадке почки, которая должна была пройти в октябре в Москве у врача-трансплантолога Михаила Каабака, но была отменена. В середине ноября сообщалось, что Каабаку не продлили трудовой договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД), что вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях.

"Проводится проверка по факту смерти ребенка", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияВолгоградская область
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