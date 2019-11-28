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В Москве в 2019 году в два раза выросло количество детей, погибших при пожарах

В текущем году семь детей погибли при пожарах в столице

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Количество детей, которые погибли при пожарах в Москве в 2019 году, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в четверг сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве Максим Комаров.

"Особую озабоченность вызывает рост числа погибших детей. К сожалению, данная проблема актуальна для всей России в этом году. В Москве в текущем году на пожарах погибло семь несовершеннолетних - здесь у нас рост более чем в два раза", - сказал он.

По данным Следственного комитета РФ, в 2018 году в России при пожарах погибли 458 несовершеннолетних, годом ранее - 359. Данные за 2019 год будут озвучены в начале следующего.

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