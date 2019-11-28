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Смертность детей от суицидов снизилась в России более чем вдвое

При этом в апреле детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла о резком увеличении количества самоубийств среди детей стране

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Смертность детей от самоубийств в России с 2011 года снизилась более чем вдвое - с 2,8 до 1,3 случая на 100 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Важная цифра, отражающая результат большой коллективной работы: по данным Росстата, за период 2011-2018 годов смертность от самоубийств среди детей снизилась более чем в два раза (с 2,8 до 1,3 случая на 100 тыс. детей)", - написал он в своем Telegram-канале.

В конце сентября о низкой частоте суицидов среди детей заявлял замглавы Минздрава Сергей Краевой.

При этом в апреле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла о резком увеличении количества детских самоубийств в стране: по ее данным, в 2018 году с собой покончили 788 несовершеннолетних, тогда как в 2017-м было зафиксировано 692 таких случая (то есть рост составил почти 13,9%). По словам Кузнецовой, статистика говорит о том, что "дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого".

В сентябре премьер-министр России утвердил комплекс мер по совершенствованию системы профилактики самоубийств среди несовершеннолетних. Среди таких мер - разработка рекомендаций про профилактике суицидального поведения, памятки для родителей, которые должны помочь выявить такое поведение на ранних этапах, проведение семинаров для специалистов по работе с детьми, ограничение доступа к интернет-ресурсам с информацией о способах совершения самоубийства и призывами к нему.

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