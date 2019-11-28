Матвиенко предложила создать координационный орган в сфере отдыха и занятости детей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать о создании единого координационного органа, занимающегося вопросами отдыха и занятности детей на федеральном уровне.

"Может быть, есть смысл подумать о создании на федеральном уровне координационного органа по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков. Давайте вместе подумаем, как наиболее эффективно можно решить этот вопрос", - сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Говоря об организации отдыха детей в стране в целом, она отметила, что положение "пока далеко от идеального". Только для трети российских школьников, по словам спикера СФ, организован досуг и оздоровление в период каникул. Причины, как полагает Матвиенко, связаны с сокращением количества организаций отдыха и оздоровления детей.

"За шесть последних лет их стало меньше на 11%. На четверть меньше стало детских санаториев. С каждым годом из-за обветшавшей инфраструктуры все меньше остается летних лагерей. А ведь очень важно знать, с кем и как проведет каникулы ребенок. Это не только вопрос его здоровья, но и социализации, становления личности", - подчеркнула председатель СФ.

Она считает, что необходимо создать в России специальную программу развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, "чтобы уникальный опыт "Артека", "Сириуса", других крупных детских центров распространялся в регионы и становился доступным для каждого ребенка независимо от дохода его семьи".

По словам Матвиенко, до конца 2019 года должен быть утвержден план мероприятий по созданию в Евпатории детского реабилитационного центра мирового уровня, который должен стать образцовым местом отдыха и оздоровления детей.

Сенатор отметила, что региональные и муниципальные бюджеты не в состоянии самостоятельно потянуть расходы на организацию детского отдыха. "Чтобы привлечь инвесторов, максимально задействовать механизмы государственно-частного партнерства, на законодательном уровне необходимо разработать систему экономических стимулов. Уверена, что и профсоюзы могли бы вернуть себе ту роль, которую они многие годы играли в этой сфере", - сказала спикер Совфеда.