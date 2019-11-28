{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко предложила создать координационный орган в сфере отдыха и занятости детей

По мнению спикера Совфеда, необходимо, "чтобы уникальный опыт "Артека", "Сириуса", других крупных детских центров распространялся в регионы и становился доступным для каждого ребенка независимо от дохода его семьи"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать о создании единого координационного органа, занимающегося вопросами отдыха и занятности детей на федеральном уровне.

"Может быть, есть смысл подумать о создании на федеральном уровне координационного органа по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков. Давайте вместе подумаем, как наиболее эффективно можно решить этот вопрос", - сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Говоря об организации отдыха детей в стране в целом, она отметила, что положение "пока далеко от идеального". Только для трети российских школьников, по словам спикера СФ, организован досуг и оздоровление в период каникул. Причины, как полагает Матвиенко, связаны с сокращением количества организаций отдыха и оздоровления детей.

"За шесть последних лет их стало меньше на 11%. На четверть меньше стало детских санаториев. С каждым годом из-за обветшавшей инфраструктуры все меньше остается летних лагерей. А ведь очень важно знать, с кем и как проведет каникулы ребенок. Это не только вопрос его здоровья, но и социализации, становления личности", - подчеркнула председатель СФ.

Она считает, что необходимо создать в России специальную программу развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, "чтобы уникальный опыт "Артека", "Сириуса", других крупных детских центров распространялся в регионы и становился доступным для каждого ребенка независимо от дохода его семьи".

По словам Матвиенко, до конца 2019 года должен быть утвержден план мероприятий по созданию в Евпатории детского реабилитационного центра мирового уровня, который должен стать образцовым местом отдыха и оздоровления детей.

Сенатор отметила, что региональные и муниципальные бюджеты не в состоянии самостоятельно потянуть расходы на организацию детского отдыха. "Чтобы привлечь инвесторов, максимально задействовать механизмы государственно-частного партнерства, на законодательном уровне необходимо разработать систему экономических стимулов. Уверена, что и профсоюзы могли бы вернуть себе ту роль, которую они многие годы играли в этой сфере", - сказала спикер Совфеда.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Реклама на ТАСС
Яровая предложила установить норматив устных заданий в каждом школьном предмете
Вице-спикер Госдумы опасается, что в какой-то момент все общение учителя с ребенком переведется в интерактивную форму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС