Плановые учения ФСО в Кремле проходят в заданном режиме

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Основной этап учений, который Федеральная служба охраны (ФСО) проводит в четверг в Кремле, проходит по плану.

"Тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ, о которых сообщалось ранее, проходят в заданном режиме", - сообщил ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александр Рясков.

Он отметил, что "во время учений ФСО России отрабатывается и моделируется решение большого количества возможных и прогнозируемых угрожающих ситуаций". "В том числе - повышение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности охраняемых объектов накануне проведения в центральной части города Москвы массовых новогодних мероприятий", - перечислил Рясков.

Ежегодные тактико-специальные учения ФСО проводит во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими госорганами. Как ранее сообщал ТАСС, учения проводятся "на значительной части территории Московского Кремля, отдельные вводные реализуются на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск".