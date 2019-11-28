Матвиенко: для оснащения школ охранным оборудованием нужно дополнительно 100 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости как можно скорее установить в каждой школе и детском саду современное охранное оборудование. На эти цели, по ее словам, дополнительно потребуется порядка 100 млрд рублей.

"Важнейшей задачей государственной политики, безусловно, является обеспечение безопасности детей. Это комплексный вопрос, но начать нужно, считаю, с первоочередных мер. В частности, необходимо как можно скорее в каждой школе, в каждом детском саду установить современное охранное оборудование", - сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, недавно Министерство просвещения провело анализ, по результатам которого "сегодня на эти цели нужно выделить дополнительно порядка 100 млрд рублей". "Полагаю, что правительство сможет изыскать необходимые средства", - добавила Матвиенко.