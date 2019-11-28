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Венгрия отказалась отбирать артистов для участия в "Евровидении-2020"

Вместо этого в руководстве телеканала MTVA решили "напрямую поддержать ценные произведения поп-исполнителей"

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Венгерское государственное телевидение отказалось осуществлять отбор артистов для участия в "Евровидении-2020". Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на заявление венгерской государственной телерадиокомпании MTVA.

"Вместо того, чтобы принимать участие в конкурсе "Евровидение-2020", мы напрямую поддержим ценные произведения, созданные талантливыми венгерскими поп-исполнителями", - говорится в сообщении телеканала. MTVA много лет выступал в качестве организатора национальных отборочных этапов конкурса.

В одном из эфиров телеканала комментатор назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и заявил, что неучастие в нем позитивно скажется на психическом здоровье венгров. "Я не удивлен. Это часть организационной культуры MTVA", - сказал The Guardian собеседник, близкий к руководству гостелевидения.

Пресс-секретарь президента Венгрии Виктора Орбана Золтан Ковач назвал "фейковыми" сообщения о связи между отменой отбора артистов на "Евровидение" и концентрацией организаторов конкурса на ЛГБТ-тематике. Ранее местный портал index сообщал о том, что MTVA не приемлет поднятие темы гей-сообщества в рамках конкурса и по этой причине отказывается от сотрудничества с Европейским вещательным союзом. Правительство страны заявило, что решение отказаться от сотрудничества с конкурсом принято телеканалом независимо от властей.

В Европейском вещательном союзе, выступающем организатором музыкального шоу, выразили надежду на скорое воссоединение MTVA "с семьей конкурса". Там также подчеркнули, что не видят ничего необычного в желании страны "взять перерыв". Венгрия дебютировала на "Евровидении" в 1994 году и уже отказывалась от участия в конкурсе в 1996, 1999, 2006 и 2010 гг.

В этом году конкурс выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, завоевав для своей страны право на проведение "Евровидения-2020". 65-й по счету конкурс пройдет в Роттердаме, 1-й полуфинал назначен на 12 мая.

Теги
НидерландыВенгрияОрбан, Виктор
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