В работе Instagram и Facebook произошел сбой

ТАСС, 28 ноября. Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе Instagram стали наблюдаться после 17:13 мск. Чаще всего о проблемах сообщают пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Польше, Сингапуре и на Украине. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (около 56%), еще примерно 28% жалуются на то, что не могут просматривать истории, а около 15% не могут зайти на сайт соцсети.

Неполадки также зафиксированы в работе Facebook у жителей США, Великобритании, Франции, Малайзии, Японии и Филиппин. В России о сбое сообщают жители Москвы. Отмечается, что около 39% пользователей не могут войти в свои аккаунты, 33% не могут просматривать ленту новостей и около 27% жалуются на полное отключение соцсети от работы.