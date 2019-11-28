{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (около 56%), еще примерно 28% жалуются на то, что не могут просматривать истории

ТАСС, 28 ноября. Сбои в работе социальных сетей Instagram  и Facebook  наблюдаются в четверг в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе Instagram стали наблюдаться после 17:13 мск. Чаще всего о проблемах сообщают пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Польше, Сингапуре и на Украине. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (около 56%), еще примерно 28% жалуются на то, что не могут просматривать истории, а около 15% не могут зайти на сайт соцсети.

Неполадки также зафиксированы в работе Facebook у жителей США, Великобритании, Франции, Малайзии, Японии и Филиппин. В России о сбое сообщают жители Москвы. Отмечается, что около 39% пользователей не могут войти в свои аккаунты, 33% не могут просматривать ленту новостей и около 27% жалуются на полное отключение соцсети от работы.

Реклама на ТАСС
Яровая предложила установить норматив устных заданий в каждом школьном предмете
Вице-спикер Госдумы опасается, что в какой-то момент все общение учителя с ребенком переведется в интерактивную форму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС