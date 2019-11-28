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Яровая предлагает ввести для младших классов новый предмет

По замыслу вице-спикера Госдумы, дисциплина "Моя Россия" должна в доступной форме знакомить детей с информацией о родном крае и стране
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предлагает ввести в начальной школе новую дисциплину "Моя Россия", которая в доступной форме знакомила бы детей младших классов с информацией о родном крае и стране.

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"У нас по образовательной программе ребенок начинает познавать свою Родину с шестого класса, когда начинают преподавать историю. Мы предлагаем для младших классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", - сказала Яровая в четверг на заседании президентского совета.

По ее словам, члены президентского совета также предлагают включить во все школьные учебники справочный раздел "Наши имена", который содержал бы информацию о вкладе России в развитие науки - о великих ученых и меценатах. "Чтобы ребенок попутно, практически невзначай, но все-таки знакомился и получал информацию, очень важную для его становления", - отметила Яровая.

Кроме того, как заявила вице-спикер Госдумы, в образовательные стандарты среднего профессионального и высшего образования предлагается включить обязательную вводную дисциплину, посвященную вопросам цивилизационного наследия России.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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