Три крупные свалки ликвидировали в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии ликвидировали три крупных несанкционированных свалки на территории региона благодаря строительству крупнейшего в СКФО полигона с мусоросортировочной станцией, рассказали в четверг в департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Полигон с мусоросортировочной станцией является первым предприятием такого типа не только в республике, но и на всем Северном Кавказе. Проект позволил сократить количество отходов, подлежащих захоронению, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, а также ликвидировать три крупные несанкционированные свалки на территории республики", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что полигон, который находится в Прикубанском районе республики, с начала 2019 года обработал порядка 38 тыс. тонн коммунальных отходов и достиг целевых показателей проекта по сокращению отходов, подлежащих захоронению. Строительство полигона завершилось год назад, общая площадь застройки составляет порядка 20 га. Объект может сохранять более 430 тыс. кубометров ТКО. Всего на проект было выделено около 270 млн рублей, в том числе около 162 млн составляют средства Фонда ЖКХ, около 54 млн было выделено из местного бюджета и столько же направили инвесторы.

С 2013 по 2018 годы Фонд ЖКХ направил 5,3 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию 47 проектов в 23 регионах страны, с начала текущего года фонд будет финансировать около 20 проектов в 10 регионах страны. В рамках этих проектов в ближайшие годы будет построен и реконструирован 31 объект в 18 населенных пунктах, где проживают почти 1 миллион россиян. За счет финансового участия Фонда ЖКХ в размере 2,67 млрд. рублей в эти проекты будет привлечено 1,3 млрд рублей частных инвестиций. Фонд ЖКХ продолжает принимать заявки субъектов РФ на оказание финансовой поддержки проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.