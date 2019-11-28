В Липецкой области открылось отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

ЛИПЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Отделение комплексной реабилитации и абилитации для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья открылось на базе Центра социальной защиты населения города Липецка. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Это первое среди подобных структурных подразделений, которые планируется открыть во всех территориальных центрах социальной защиты", - сказал он, назвав структуру новым этапом в развитии комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в области. По словам Артамонова, работать с посетителями здесь будут социальный педагог, психолог, логопед, реабилитолог, инструктор-методист по адаптивной физкультуре и специалист по социальной работе. В отделении также оборудованы сенсорная комната, физкультурный зал, помещения для социокультурной реабилитации, а также кабинет демонстрации и обучения пользованию техническими средствами реабилитации.

В пресс-службе областной администрации ТАСС рассказали, что для взрослых и детей предусмотрена кружковая и досуговая работа. Кроме этого, специалисты будут их консультировать по вопросам получения мер соцподдержки, разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации. "Весь комплекс мероприятий направлен на восстановление способности к самообслуживанию, на формирование положительной мотивации к занятиям спортом, участию в социокультурных мероприятиях, а также на повышение активности к участию в жизни общества",- отметил собеседник агентства. Для удобства посещения при отделении также будет работать микроавтобус, оборудованный подъемным устройством.