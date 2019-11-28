{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Липецкой области открылось отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Для удобства посещения отделения будет работать микроавтобус, оборудованный подъемным устройством

ЛИПЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Отделение комплексной реабилитации и абилитации для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья открылось на базе Центра социальной защиты населения города Липецка. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Это первое среди подобных структурных подразделений, которые планируется открыть во всех территориальных центрах социальной защиты", - сказал он, назвав структуру новым этапом в развитии комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в области. По словам Артамонова, работать с посетителями здесь будут социальный педагог, психолог, логопед, реабилитолог, инструктор-методист по адаптивной физкультуре и специалист по социальной работе. В отделении также оборудованы сенсорная комната, физкультурный зал, помещения для социокультурной реабилитации, а также кабинет демонстрации и обучения пользованию техническими средствами реабилитации.

В пресс-службе областной администрации ТАСС рассказали, что для взрослых и детей предусмотрена кружковая и досуговая работа. Кроме этого, специалисты будут их консультировать по вопросам получения мер соцподдержки, разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации. "Весь комплекс мероприятий направлен на восстановление способности к самообслуживанию, на формирование положительной мотивации к занятиям спортом, участию в социокультурных мероприятиях, а также на повышение активности к участию в жизни общества",- отметил собеседник агентства. Для удобства посещения при отделении также будет работать микроавтобус, оборудованный подъемным устройством.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
Реклама на ТАСС
Ситуация с трансплантацией почки детям
Близнецов из Южно-Сахалинска готовят к трансплантации почки
Детей прооперируют после проведения всех необходимых подготовительных процедур
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС