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Матвиенко готова поддержать инициативу о выходном 31 декабря

При этом она против расширения избыточного количества выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает предложение об установлении 31 декабря выходным днем, но без увеличения общего количества нерабочих дней. Об этом она заявила журналистам в четверг.

"Я против расширения избыточного количества выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике. Но мне кажется, это тот день, который можно было бы сделать выходным", - сказала Матвиенко.

"Если такое решение Госдумой будет принято, я его поддержу, но при этом министерство труда должно посмотреть, чтобы это не привело к увеличению общего количества выходных дней", - добавила она.

По ее словам, Новый год - самый любимый традиционный праздник. "Дети уже 31-го не учатся. И пусть вся семья, мужья, жены, дети вместе готовятся к новогоднему празднику, предвкушают встречу Нового года, вместе накрывают стол, наряжают елку", - констатировала председатель Совета Федерации.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов ранее внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя внесенный депутатами от ЛДПР в Госдуму законопроект, заявил ТАСС, что правительство РФ наделено полномочиями по переносу выходных дней при согласовании с профсоюзами и работодателями, поэтому введение нормы об обязательном нерабочем дне 31 декабря будет излишним.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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