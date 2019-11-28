В Петербурге создадут рабочую группу по вопросам перевозки опасных грузов через город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании комиссии по экологии и природопользованию в четверг решили создать рабочую группу по вопросу перевозки опасных грузов через территорию города. Решение было принято в связи с тем, что в Петербург прибыло судно "Михаил Дудин", на борту которого, как утверждают экологи, находятся радиоактивные материалы.

"Нужно собрать рабочую группу, приглашать органы исполнительной власти и думать, как зарегулировать, чтобы подобные грузы не перевозились через Санкт-Петербург. В свое время это не допускалось, сейчас вот стало возможно. Хотим разобраться с этой ситуацией. Принято решение создать рабочую группу по этому поводу", - заявила ТАСС член комиссии, депутат городского Заксобрания Надежда Тихонова.

В пресс-службе еще одного участника комиссии, депутата Михаила Амосова, журналистам сообщили, что он предложил возить опасные грузы через порт Усть-Луга в Ленинградской области, а не задействовать для этого порты, которые находятся в черте города.

Ранее российское отделение экологической организации Greenpeace заявило о возобновлении ввоза в РФ радиоактивных отходов - урановых "хвостов", которые являются побочным продуктом обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций. По данным экологов, их погрузили на судно "Михаил Дудин" и отправили в Петербург.

По данным сервиса Marinetraffic, судно "Михаил Дудин" прибыло в Петербург и в настоящее время стоит у причала в Барочном бассейне Большого порта. Городские СМИ сообщают о том, что с судна выгружают контейнеры.

Ранее во внешнеторговой структуре Росатома - "Техснабэскпорте", комментируя заявление Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии, заявили, что это "является дезинформацией". Как поясняли в "Техснабэкспорте", российская сторона принимает обедненный уран для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который впоследствии вывозится обратно за рубеж, а также отмечали, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше, чем у природного урана. Транспортировка, по информации структуры Росатома, производится в соответствии со всеми стандартами безопасности.