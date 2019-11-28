Выставку к юбилею петербургского клуба дзюдо "Турбостроитель" открыли в Юсуповском дворце

В советские годы в Конюшенном флигеле князей Юсуповых (корпус Юсуповского дворца) размещался спортзал добровольного спортивного объединения "Труд", где тренировались самбисты и борцы-вольники. Сюда осенью 1964 года в секцию самбо к молодому тренеру Анатолию Рахлину пришла заниматься группа подростков, среди которых был 12-летний Владимир Путин. На базе секции самбо на улице Декабристов в 1969 году сформировался клуб дзюдо "Турбостроитель".

"Сегодня, действительно, юбилей нашего клуба. Очень приятно, что мы прикасаемся к истокам именно здесь, на Декабристов, 21. В этом зале занимались борцы вольного стиля, классического стиля. На втором этаже была секция самбо, там начинал отец. Вообще из этого легендарного места - из Конюшенного флигеля - вышло большое количество великих спортсменов, которые защищали честь нашего города, нашей страны на крупнейших соревнованиях", - сказал на открытии выставки президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин, сын заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, возглавившего секцию самбо в "Турбостроителе" с момента основания.

На выставке представлены документы и фотографии разных лет из архивов клуба и семьи Рахлиных, винтажные значки, грамоты и награды, спортивная форма члена сборной СССР и самбистская куртка. Подробно о каждом экспонате или снимке голосом народного артиста РФ Николая Бурова посетителям рассказывает аудиогид. Экспозиция включает несколько разделов: "История самбо и дзюдо", "Мой путь. Анатолий Рахлин", "Борец Владимир Путин" и другие. На выставке также работает зона с интерактивным экраном, на котором можно "полистать" книгу об Анатолии Рахлине, а также представлены видеоинсталляции, показывающие телефильмы с участием тренера и его первых воспитанников и ролики с демонстрацией техники дзюдо.

"Выставка у нас будет работать - сейчас мы решили - шесть месяцев. Она бесплатная для молодых людей до 18 лет. Мы постараемся пополнять ее еще какими-то экспонатами и, может быть, идеологически ее дополнять", - сказала на открытии директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова.

Клуб дзюдо "Турбостроитель" является преемником традиций спортивного клуба Ленинградского металлического завода, одного из старейших спортивных клубов города. В 1969 году открылась секция самбо, которую возглавил будущий заслуженный тренер России Анатолий Рахлин. Позднее, когда в СССР начало развиваться дзюдо, Рахлин одним из первых в стране стал готовить спортсменов в этом виде спорта, его имя связывают с многочисленными победами дзюдоистов, которых он воспитал для советского и российского спорта. Сегодня клуб является центром дзюдо, который готовит спортсменов в сборные команды Санкт-Петербурга и России.