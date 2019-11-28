Во Франции 96-летней блокаднице вручили российский паспорт, чтобы она вернулась на родину

На протяжении уже шести лет пожилая женщина прикована к постели. При этом за все проведенное во Франции время она так и не получила французское гражданство и потеряла советское вместе с распадом СССР.

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Российские власти исполнили мечту 96-летней жительницы Франции Марии Смульской, которая под давлением обстоятельств покинула СССР 40 лет назад, но так и не смогла вернуться обратно в Санкт-Петербург. Новый паспорт и копию президентского указа о присвоении российского гражданства ей вручил советник-посланник посольства России во Франции Артем Студенников.

"Благодарю от всего сердца. Это честь моей жизни", - сказала пожилая женщина во время церемонии вручения паспорта и президентского указа от 20 ноября 2019 года. В ответ на просьбу рассказать о чувствах в связи с исполнением давней мечты она ответила просто: "Если просьба удовлетворена, то и человек доволен". Она выразила надежду на то, что еще успеет вернуться в Россию и что рассчитывает на поддержку российского посольства.

Смульская рассказала журналистам, что отправилась во Францию вслед за дочерью, которая по образованию театральный художник. По ее словам, жизнь дочери складывалась хорошо, пока однажды не заболел муж. "Я вынуждена была оставить квартиру в Ленинграде, рядом с Петром I, почти на берегу Невы", - поделилась она. В соответствии с законом, она передала квартиру в пользу государства и таким образом возвращаться ей уже было некуда.

Ее дочь Иза рассказала журналистам, что Франция так и не стала домом для ее матери, и за все 40 лет она так и не выучила язык. Проживая в Париже вместе с дочерью, она помогла ей воспитать трех детей. Иза предлагала матери вернуться в Россию в 90-е годы, когда, по ее словам, было легко восстановить гражданство.

"Она говорила "Где я буду жить?", но теперь уже жалеет, что не поехала, - пояснила дочь блокадницы. - Здесь одиночество. А там родина и другие человеческие отношения".

В письме, направленном в посольство РФ во Франции, Смульская сообщила, что уже имеется договоренность с домом престарелых в Санкт-Петербурге с полным пансионом. "Иза будет сопровождать меня, чтобы я могла воплотить свою мечту - вернуться на родину", - написала она.

Воспоминания о блокаде Ленинграда

До переезда во Францию Смульская провела в Ленинграде 50 лет и, по ее словам, с первого дня блокады трудилась в госпитале. "Умирало много. Кто-то воевал, а кто-то работал, и это тоже было очень непросто. Мокро, холодно, голодно", - вспоминает Смульская блокадные времена.

Вместе с тем женщина отметила, что "люди тогда были необыкновенные", все были готовы помочь друг другу, всегда старались поддержать незнакомого человека на улице, если тому это было необходимо.

После войны она 34 года посвятила работе в ленинградских строительных организациях. В 2019 году была награждена в Париже от имени правительства Санкт-Петербурга памятным знаком "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".