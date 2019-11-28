Дагестан станет пилотной площадкой для решения проблемы самостроев в России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Дагестан станет пилотной площадкой для выработки механизмов решения проблемы жилых самостроев в Российской Федерации. Об этом ТАСС в четверг сообщила директор подведомственной Минстрою РФ организации ФАУ "Роскапстрой" Юлия Максимова.

Ранее в апреле на заседании правления общественной организации "Опора России" глава Минстроя России Владимир Якушев отмечал, что ведомство выступает за максимальную легализацию уже построенного самовольно жилья при условии, что такие дома безопасны для проживания. По его словам, проблемы самостроя необходимо решать совместно с властями регионов. О том, что российское законодательство могут дополнить статьи, позволяющие легализовать жилые самострои, летом сообщал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Роскапстрой выступит как строительный эксперт по определению технического состояния самовольно построенных многоквартирных домов в Дагестане. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра Медведева выйдет буквально на днях. Таким образом Дагестан станет пилотной площадкой для выработки механизмов решения проблемы самостроев", - сказала Максимова.

По ее словам, программа в Дагестане рассчитана на два года, всего будет обследовано 410 домов. Первые 50 домов планируется обследовать до конца 2019 года, остальные - в 2020 году. Дома в первую очередь проверят на надежность конструктива, устойчивость фундамента и самих построек с поправкой на сейсмологичность региона.

"По итогам работы будут выданы заключения о техническом состоянии зданий и сделаны выводы, которые оценят правительство региона и федеральное правительство. Возможно, далее проведением правовой экспертизы (по легализации не представляющих опасность самостроев - прим. ТАСС) займется Минстрой", - пояснила она. Максимова добавила, что работы по обследованию самостроев в Дагестане могут быть завершены в августе-сентябре 2020 года. Размер федерального финансирования программы в Дагестане она не уточнила.

Ранее сообщалось, что на базе ФАУ "Роскапстрой" было принято решение сформировать единый реестр всех самовольных строений. На основании этих данных будет решаться проблема самостроев в России. Реестр начнет работу с января 2020 года.