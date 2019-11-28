Европарламент определил климатическую ситуацию в мире как чрезвычайную

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли в четверг резолюцию, в которой объявляется о чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и во всем мире. Об этом говорится в распространенном сообщении ЕП.

"Резолюция об объявлении чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды была принята 429 голосами, 225 депутатов проголосовали против, еще 19 воздержались", - отмечается в коммюнике. Депутаты призвали Еврокомиссию (ЕК) обеспечить, чтобы все ее последующие законодательные и бюджетные предложения полностью соответствовали цели ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градусов по Цельсию.

Также в отдельной резолюции ЕП призвал Евросоюз представить стратегию достижения климатической нейтральности не позднее 2050 года. Кроме того, депутаты призвали утвержденную главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен включить в европейский "зеленый пакт" задачу по сокращению на 55% выделений парниковых газов к 2030 году.

Члены Европарламента также обратили внимание на загрязнение окружающей среды в связи с развитием авиации и судоходства. По их мнению, все страны в связи с этим должны учитывать выбросы от самолетов и кораблей в своих национальных проектах по защите климата.

Европарламентарии также сочли необходимым, чтобы страны ЕС удвоили взносы в международный Зеленый климатический фонд. Они акцентировали внимание на том, что объявленные развитыми странами обязательства не соответствуют коллективной цели собирать по 100 млрд долларов в год на климатические нужды, начиная с 2020 года. Они также настоятельно призвали все страны ЕС к 2020 году отменить все прямые и косвенные субсидии на добычу ископаемого топлива.