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Председатель ВС РФ открыл в Самаре новое здание крупнейшего в стране кассационного суда

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции начали работу в городе с 1 октября, но ранее размещались в другом здании
Описание
© Вячеслав Сорокин/ТАСС

САМАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев открыл в четверг новое здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре. Залы оборудованы системами видеоконференцсвязи, аудиопротоколирования и автоматизированного распределения дел.

"Не только имеются все возможности для спокойной, творческой работы суда, но и внедрены самые современные технологии, которые, безусловно, будут способствовать повышению эффективности работы", - сказал на открытии Лебедев.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции начали работу в Самаре с 1 октября этого года. При этом они располагались в другом здании. Новое здание создано на территории объекта незавершенного строительства. В 24-этажном здании обустроено 38 залов судебных заседаний: 13 для рассмотрения уголовных дел (четыре из них с доступом заключенных) и 25 - для гражданских.

В аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе уточнили, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции - крупнейший в России в создаваемой системе кассационных судов. "[Его] открытие - важный элемент масштабной судебной реформы. Под юрисдикцией суда девять субъектов ПФО, где живут порядка 20 млн человек", - сказал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Под юрисдикцией суда находятся республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, а также Кировская, Оренбургская, Ульяновская и Самарская области.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссияКомаров, Игорь АнатольевичТатарстанУльяновская областьБашкортостанМарий ЭлУдмуртияКировская областьОренбургская областьСамарская область
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