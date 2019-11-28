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СМИ: бразильские правозащитники подали иск против президента в гаагский трибунал

По их мнению, Жаир Болсонару не борется с преступлениями и не защищает социально уязвимые группы населения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 ноября. /ТАСС/. Группа бразильских правозащитников подала иск в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив президента страны Жаира Болсонару в преступлениях против человечности. Об этом сообщает в четверг издание CartaCapital.

"Самого начала своего правления президент Болсонару призывал к совершению правонарушений, а также насильственным действиям по отношению к коренному населению, ухудшал положение контрольно-надзорных органов, увольнял заслуженных исследователей из научных учреждений и открыто бездействовал перед лицом природоохранных преступлений в Амазонии", - приводит издание текст заявления. Ранее в августе правозащитники анонсировали Deutsche Welle намерение подготовить иск с обвинением Болсонару в экоциде.

"Главы государств и правительств в соответствии с нормами международного права обязаны бороться с преступлениями и защищать социально уязвимые группы", - напоминают истцы. По их мнению, президент действует вопреки этим обязательствам и должен нести за это ответственность.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по ноябрь пожары уничтожили более 6,5 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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