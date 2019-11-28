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Законопроект о профилактике бытового насилия опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что законопроект "ни в коей мере не направлен на разрушение семейных ценностей"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке. Об этом заявила журналистам в четверг спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Завтра на сайте Совета Федерации мы опубликуем этот проект закона и пригласим всех, кто заинтересован в его качественной доработке, в течение двух недель направить свои предложения, идеи, чтобы мы перевели дискуссию не в эмоциональную, а в практическую плоскость", - сказала Матвиенко.

По ее словам, законодатели еще раз направят законопроект в общественные организации, пройдет диалог с теми организациями, которые высказываются против этой инициативы.

"Мы хотим услышать мнение патриархии, других традиционных конфессий. Мы в течение двух недель еще раз дополнительно в очередной раз проведем дискуссию, это не закрытый документ. В обществе должен быть консенсус. Все конструктивные идеи надо будет учесть", - добавила Матвиенко.

Она отметила, что дискуссия в обществе по этому документу приобретает все более горячий характер и очень многие высказывания носят эмоциональный характер. "Мне хотелось бы, чтобы этот документ стал актом консолидации общества, а не раздора в обществе", - подчеркнула спикер СФ.

Председатель СФ заверила, что законопроект "ни в коей мере не направлен на разрушение семейных ценностей". "Главное, чтобы в сознании нашего общества этот социальный атавизм осуждался, не принимался, ушел. Это только укрепит семью", - заключила она.

О законопроекте

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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