Аксенов заявил, что у властей Крыма нет планов закрыть крупнейший сафари-парк Европы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма не ставят перед собой цель закрыть крупнейший сафари-парк Европы "Тайган", животным в нем ничего не угрожает. Об этом в четверг заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи по ситуации в зоопарке. Его слова приводятся на сайте главы региона.

14 ноября владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов 19 ноября уточнил журналистам, что предприниматель не был оштрафован. Ему вынесли предписание об устранении нарушений, которое Зубков не исполнил, и ветслужба обратилась в суд за приостановлением деятельности сафари-парка на срок до 90 суток.

"Я вам сказал и коллегам заявляю, и крымчанам подчеркиваю свою позицию: никакой цели закрыть сафари-парк нет. По крайней мере, зверям сегодня ничего не угрожает, мы наблюдаем за ситуацией. В случае попыток Зубкова умерщвления животных правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал Аксенов на встрече с заместителем председателя совета министров - министром сельского хозяйства Крыма Андреем Рюмшиным.

При этом, по словам Рюмшина, в парках в ходе проверок выявлены нарушения, в частности, животные не идентифицированы. "Сегодня 117 голов находятся у Зубкова незаконно, это очень большое нарушение. В случае какого-то смертного исхода мы не можем определить, почему и как произошла смерть, какой породы животное и так далее", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

В пресс-службе регионального Минсельхоза уточнили, что от владельца зоопарков требуют исключить проведение несогласованных с Минприроды региона землеройных работ, получить разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Животные также нуждаются в вакцинации и проведении исследований на бешенство, сибирскую язву и туберкулез, для них должны быть обеспечены корма, прослеживаемые через систему "Меркурий", отмечается в сообщении. "Мы предложили помощь и поддержку Олегу Зубкову в решении тех вопросов, которые он озвучил для дальнейшего развития парка "Тайган", но предприниматель не захотел идти на контакт", - цитируется в сообщении Рюмшин.

В свою очередь Зубков в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг рассказал, что "попросил отправить претензии властей к парку". Однако, по его словам, этого сделано не было. "Я не вижу никаких больших претензий, которые или невыполнимы, или я бы не хотел их выполнять, если они законные. Здесь во взаимоотношениях между мной и контролирующими органами много очень наносного, того, что только в судах становится на свое место", - сказал собеседник агентства.

О зоопарках

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживает более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражительно действует на хищников.

В ялтинском зоопарке "Сказка" содержится более 1,5 тыс. животных. Это и львы, и тигры, в том числе белые, шимпанзе, жираф, медведи, редкие дальневосточные леопарды.

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