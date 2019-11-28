Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

ТАСС, 28 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала на сцене во время выступления на собрании Федерального объединения торгово-промышленных палат в Берлине. Как в четверг сообщает таблоид Bild, инцидент произошел вечером в среду.

"Сзади все выглядело серьезно", - поделился с газетой один из участников собрания.

Как выяснилось позже, очевидец ошибался. Меркель всего лишь не заметила лестницы, ведущей к сцене, и попыталась запрыгнуть на метровую сцену. Потеряв равновесие, глава правительства начала падать, но быстро снова встала на ноги.

"Не заметила лестницу там слева. На обратном пути лучше пойду по ступенькам", - с самоиронией начала свою речь политик. Официальный представитель германского правительства Штефан Зайберт позже подтвердил журналистам, что Меркель всего лишь оступилась, с ней все в порядке.

Ранее в октябре министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер оступился после приветственной речи на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде и упал со сцены. Он не смог подняться сам, к нему вызвали врачей, а всех участников конференции попросили покинуть зал. Несколько секунд министр провел без сознания, затем пришел в себя.