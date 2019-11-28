Владелец "Соловья" объяснил необходимость сноса риском повтора трагедии в "Зимней вишне"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владелец киноцентра "Соловей на Красной Пресне" Вадим Меркин впервые публично заявил, что приобрел здание для его последующего сноса, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и провоцирует риски повторения трагедии в "Зимней вишне". При этом он планирует возвести на его месте новое строение. Об этом он сообщил в письме зампреду Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Сергей Черкашин, который является гендиректором АО "Киноцентр" с 2007 года, подтвердил в разговоре с ТАСС статус Меркина.

"Меня зовут Вадим Меркин, я - владелец киноцентра на Красной Пресне, или, как принято говорить, конечный бенефициар этого предприятия. Именно мне с 2007 года принадлежит здание, в котором расположен киноцентр "Соловей", а также земля под ним. Хочу сразу сказать, что, когда я приобретал это здание, то изначально планировал его снести и построить новое, потому что строение не представляет собой архитектурной ценности и абсолютно не подходит, особенно с точки зрения безопасности посетителей, для проведения кинопоказов и других культурно-массовых мероприятий. А я, и как обычный человек, и как собственник, не хочу повторения трагедии "Зимней вишни", - написал Меркин.

Он добавил, что считает киноцентр социально значимым проектом. Также он понимает необходимость учитывать мнение москвичей при реновации здания киноцентра. По его словам, в новом здании будут сохранены функции кинотеатра и формат "длинных" показов. Обновленный киноцентр будет "намного лучше и просторнее существующего": в настоящее время площадь всех кинозалов составляет менее 10% от общей площади здания - около 1,5 тыс. кв. метров, а в новом проекте под кинозалы отведено намного больше площади - около 3,5 тыс. кв. метров, при этом несколько залов будут предназначены для детского и подросткового кино.

По его словам, один этаж нового здания будет отдан под социально-ответственные проекты, в том числе под такие кинопоказы. Кроме того, будет сохранена социально значимая деятельность киноцентра "Соловей": финансирование детской киношколы, организация бесплатных киносеансов для детей, которые вынуждены проводить каникулы в городе - в основном, это дети из малообеспеченных семей, также организация порядка 80 детских путевок.

Снос и застройка

Источник в Москомархитектуре сообщил ТАСС, что проект застройки территории киноцентра был рассмотрен на заседании столичного архсовета и направлен на доработку.

Собственник "Соловья", по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ранее согласился пересмотреть проект строительства гостиницы и "по возможности" сохранить кинопоказы в центре. Он заявил, что строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра "Соловей" не вызывает у него вопросов и является абсолютно законным.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что застройщик имеет все разрешающие документы на возведение на месте киноцентра апартаментов с сопутствующей инфраструктурой, при этом сроки сноса здания и строительства нового комплекса определит сам инвестор. По его словам, публичные слушания по этому вопросу были проведены еще в 2009 году, документы были выданы застройщику годом позже при бывшем руководстве столицы.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что присвоение зданию статуса объекта культурного наследия невозможно, согласно действующему законодательству: киноцентр "Соловей" на Красной Пресне был построен в 1989 году, а для того, "чтобы принять его в объекты культурного наследия, должно пройти не менее 40 лет".

Также министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр. По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря 2018 года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра.