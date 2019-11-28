Суд в Петербурге взыскал с МВД 50 тыс. рублей в пользу архитектора Гаврилова за задержание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге обязал МВД России выплатить 50 тыс. рублей заслуженному архитектору РФ Валентину Гаврилову в счет возмещения морального вреда за его задержание на пикете во время празднования 120-летия поэта Сергея Есенина в Рязанской области в 2015 году. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд взыскал с МВД РФ за счет средств казны РФ 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гаврилов подавал иск к Минфину, МВД России и отделу МВД по Рыбновскому району Ленинградской области. По информации на сайте управления МВД по Рязанской области, трое граждан, среди которых был Гаврилов, были задержаны в селе Константиново за несанкционированный пикет на территории музея 3 октября 2015 года.

После задержания Гаврилов получил справку о нанесенных ушибах и ранах в городской поликлинике №2 Рязани. В октябре 2015 года ТАСС сообщал, что Рыбновский районный суд оштрафовал Гаврилова и еще двух задержанных на 5 тыс. рублей за незаконный пикет.

Гаврилов является заслуженным архитектором РФ и автором проекта модификации музея-заповедника Есенина в Константиново. В 2015 году директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис Иогансон в беседе с ТАСС сравнивал пикет у музея с выходкой группы Pussy Riot в храме.