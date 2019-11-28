Полиция проверяет спектакли Театра.doc на пропаганду наркомании и терроризма

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Проверка проводится в отношении спектаклей "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв 228".

"Мы сходили, дали объяснение, предоставили документы. Эти спектакли назвали пропагандой терроризма, гомосексуализма и наркомании", - сказал он.

Согласно афише на сайте театра, спектакль "Война близко" - постановка о людях, "живущих рядом с современными конфликтами". Спектакль "Выйти из шкафа" - это "документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских геев" с возрастным ограничением 18+. "Рейв 228" - "спектакль-променад на тему наркопотребления".