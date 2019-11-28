В ГИБДД назвали регионы, которые не смогут достичь намеченного снижения смертности в ДТП

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В 10 субъектах РФ в 2019 году не будут достигнуты целевые показатели снижения смертности в результате ДТП, в том числе из-за недостаточно проработанных региональных проектов по повышению безопасности дорожного движения. Об этом заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в четверг в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ".

"На сегодняшний момент с прискорбием мы должны сказать, что в 10 субъектах РФ - это Калмыкия, Мордовия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Рязанская, Тамбовская области - не смогут достичь целевых показателей <...>", - сказал он.

По мнению Понарьина, этому способствовали недостаточно проработанные региональные проекты по повышению безопасности дорожного движения, в том числе в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

"Возможно, 2019 год был новым для этих субъектов РФ, они не смогли вовремя сориентироваться в объемах финансирования этих мероприятий, в их реализации <...> Наша задача - проанализировать еще раз ситуацию в этих субъектах федерации и уже с начала следующего года помочь им максимально раскрутиться по всем важнейшим направлениям и дорожного хозяйства, и безопасности и организации дорожного движения", - пояснил он.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в 2019 году в России продолжилось сокращение количества аварий, а также числа погибших и раненых в ДТП: по количеству ДТП - на 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, по раненым - на 2,9%, по погибшим - на 9,4%.