Общественное телевидение России начало вещание региональных каналов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Канал Общественное телевидение России (ОТР) в пятницу начал вещание программ общедоступных региональных телеканалов в цифровом качестве. Об этом корреспондент ТАСС рассказали в пресс-службе ОТР.

"29 ноября жители большинства субъектов Российской Федерации получили возможность смотреть в первом цифровом мультиплексе новости и программы местных телеканалов, выигравших конкурс на обязательное распространение в своем регионе. Местные новости, общественные программы, ток-шоу появились на 9-й кнопке в эфире ОТР. Федеральный канал предложил региональным вещателям для показа своего контента по пять часов в день - утром с 6 до 9 часов и вечером с 17 до 19 часов по местному времени", - отметили в пресс-службе.

Канал также начал вещание в четырех часовых поясах. Теперь программа передач на сайте ОТР будет отображаться в соответствии с часовым поясом того или иного региона России. Территориальное положение посетителя сайта определяется автоматически, а при желании данные о регионе можно изменить самостоятельно.

"Благодаря большой работе, которую мы проделали вместе с коллегами из местных телеканалов, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, РТРС, "Ростелекома" и "Мегафона", первый запуск региональных врезок прошел успешно. Теперь большинство россиян смогут узнавать местные новости в первом мультиплексе в самое удобное для просмотра время - утром и вечером. В своих программах ОТР основное внимание уделяет жизни и интересам людей. Теперь историй о том, что происходит в стране, в нашем эфире будет больше, а информация о жизни региона станет доступнее для его жителей", - цитирует пресс-служба генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко.

ОТР обеспечил технические возможности для осуществления региональных врезок в большинстве субъектов РФ. Исключение составили Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Крым и Севастополь, где продолжится трансляция федеральной версии ОТР. Еще в семи регионах - в Ивановской, Владимирской, Курганской, Иркутской и Кировской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Хакасия - региональные программы в эфире ОТР появятся позже.

Технология взаимодействия федерального и местных телеканалов была протестирована в Калининградской и Омской областях, где региональные программы начали выходить на ОТР с 5 ноября этого года.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин уточнил ТАСС, что вещание начинают 68 регионов, при этом более половины из них будут вещать меньше выделяемых пяти часов в день. Он также отметил, что начнут вещание те каналы, которые получили одобрение Наблюдательного совета ОТР.

Готовность регионов

В Ставропольском крае телеканал "Свое ТВ", аудитория которого сейчас составляет около 1,9 млн человек - порядка 73% от всего населения края, перешел на новый формат раньше других. "Естественно, мы рассчитываем на увеличение аудитории, потому что мы становимся доступнее, интереснее, ближе и оправдываем название "Свое ТВ". Не теряя основную частоту, имея время в мультиплексе, есть возможность показать то, что интересно зрителю в регионе", - пояснил ТАСС директор ставропольского телеканала Алексей Папченя.

На телеканале "Якутия 24" уже изменены параметры сигнала первого федерального мультиплекса. Для вещания на ОТР карельского телеканала "Сампо ТВ 360" региональный радиотелевизионный передающий центр провел в ночь на 19 ноября технические работы, которые для большинства населения прошли незаметно. На телеканале появятся и новые проекты, но все изменения телезритель увидит не раньше нового года. "Это будут информационные программы социальной направленности", - сказал ТАСС представитель канала.

По словам начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгения Нечепуренко, аудитория регионального канала "Катунь 24" до момента перехода составляла 1,7 млн человек, это 70% телезрителей края, а сейчас аудитория увеличивается до 97% телезрителей региона. Передачи филиала ВГТРК в Новгородской области в цифровом формате видят практически все телезрители субъекта (99,8%). "С выходом в эфир "ОТР" программ Новгородского областного телевидения жители получат возможность узнавать о происходящем в регионе еще из одного источника", - сообщил ТАСС директор департамента по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий Министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Владимир Карпунин.

Директор рязанской телекомпании "ТКР" Сергей Кузнецов подчеркнул, что больше всего в регионах боялись "не потянуть финансово". "Но учитывая, что эти врезки обеспечены из федерального бюджета, правительство РФ выделило средства для ОТР, а ОТР заключило договор с "Ростелекомом", который проводит оптоволокно от компаний до телевизионных передающих станций, плюс мы уже получили оборудование, то есть, по сути, телеканал не несет никаких финансовых затрат с технической точки зрения. Это для нас огромный плюс", - сказал он.

Также в регионах напомнили, что настраивать ТВ-оборудование для региональной врезки помогают волонтеры, а в Ставропольском крае для консультирования жителей по перенастройке приставок запустили региональную горячую линию.