Эксперт: студенческие спасотряды будут активнее участвовать в ликвидации ЧС в ДФО

ЧИТА, 29 ноября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) намерен благодаря финансовой поддержке правительства РФ увеличить число молодых добровольцев, в том числе на Дальнем Востоке, где они будут активнее участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом в пятницу ТАСС сообщила куратор региональных отделений Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ВСКС Тереза Геворгян.

В конце октября президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства финансово поддержать Всероссийский студенческий корпус спасателей, предусмотрев, в частности, выделение с 2020 года средств из федерального бюджета на подготовку добровольцев к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф.

"Поддержка правительства РФ, безусловно, станет новым витком развития не только ВСКС, но и всего чрезвычайного молодежного добровольчества. Мы сможем принять в наши ряды еще больше ребят, будут расширяться и реализовываться в регионах наши программы подготовки добровольцев, региональные отряды получат необходимое оборудование, экипировку. <...> Создание и развитие студенческих спасотрядов на Дальнем Востоке очень важно для своевременной помощи профессиональным службам в предупреждении и ликвидации ЧС", - сказала Геворгян.

Она напомнила, что Дальневосточный округ ежегодно страдает от масштабных стихийных бедствий: "Только в этом году мы стали свидетелями и степных пожаров в Забайкалье, и наводнения в Амурской области".

Поддержка федеральных властей, по ее словам, позволит Всероссийскому студенческому корпусу спасателей организовать больше площадок для обмена опытом и совершенствования навыков добровольцев в ликвидации ЧС. "Добровольчество в чрезвычайных ситуациях сегодня - это небезразличные к чужой беде юноши и девушки, которые совершенно безвозмездно, не жалея своих сил и времени, едут туда, где нужна помощь. Количество желающих постоянно растет, но добровольцев нужно готовить к действиям в зоне чрезвычайных ситуаций", - пояснила Геворгян.

ВСКС объединяет как студентов-спасателей, так и волонтеров по обеспечению безопасности массовых мероприятий и насчитывает более 8 тыс. человек. Число добровольцев ежегодно растет. "Теперь мы сможем расширяться, создать материально-техническую базу для объединения и подготовки всех желающих ребят", - заключила региональный куратор организации.