{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: студенческие спасотряды будут активнее участвовать в ликвидации ЧС в ДФО

Куратор региональных отделений Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ВСКС Тереза Геворгян отметила необходимость готовить добровольцев к действиям в зоне чрезвычайных ситуаций

ЧИТА, 29 ноября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) намерен благодаря финансовой поддержке правительства РФ увеличить число молодых добровольцев, в том числе на Дальнем Востоке, где они будут активнее участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом в пятницу ТАСС сообщила куратор региональных отделений Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ВСКС Тереза Геворгян.

В конце октября президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства финансово поддержать Всероссийский студенческий корпус спасателей, предусмотрев, в частности, выделение с 2020 года средств из федерального бюджета на подготовку добровольцев к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф.

"Поддержка правительства РФ, безусловно, станет новым витком развития не только ВСКС, но и всего чрезвычайного молодежного добровольчества. Мы сможем принять в наши ряды еще больше ребят, будут расширяться и реализовываться в регионах наши программы подготовки добровольцев, региональные отряды получат необходимое оборудование, экипировку. <...> Создание и развитие студенческих спасотрядов на Дальнем Востоке очень важно для своевременной помощи профессиональным службам в предупреждении и ликвидации ЧС", - сказала Геворгян.

Она напомнила, что Дальневосточный округ ежегодно страдает от масштабных стихийных бедствий: "Только в этом году мы стали свидетелями и степных пожаров в Забайкалье, и наводнения в Амурской области".

Поддержка федеральных властей, по ее словам, позволит Всероссийскому студенческому корпусу спасателей организовать больше площадок для обмена опытом и совершенствования навыков добровольцев в ликвидации ЧС. "Добровольчество в чрезвычайных ситуациях сегодня - это небезразличные к чужой беде юноши и девушки, которые совершенно безвозмездно, не жалея своих сил и времени, едут туда, где нужна помощь. Количество желающих постоянно растет, но добровольцев нужно готовить к действиям в зоне чрезвычайных ситуаций", - пояснила Геворгян.

ВСКС объединяет как студентов-спасателей, так и волонтеров по обеспечению безопасности массовых мероприятий и насчитывает более 8 тыс. человек. Число добровольцев ежегодно растет. "Теперь мы сможем расширяться, создать материально-техническую базу для объединения и подготовки всех желающих ребят", - заключила региональный куратор организации.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Еврейской АО начали выплаты пострадавшим от паводка фермерам
Документы на получение средств подали 238 пострадавших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС